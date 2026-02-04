Коммунальщики сделали невозможное: как харьковчане выживают в морозы после атаки врага

Россияне 3 февраля нанесли по Харькову мощный удар, в результате которого были поражены объекты энергетики. Из-за этого в городе возникла чрезвычайная ситуация местного уровня. При этом коммунальные службы Харькова оперативно отреагировали и предотвратили большие последствия.

Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, как Харьков оправляется после страшной атаки врага. Также в городе работают Пункты несокрушимости, в которых харьковчане могут согреться и получить горячую пищу.

Как в Харькове могут частично восстановить теплоснабжение?

Россияне нанесли 3 февраля массированный удар по Харькову, в частности, по ТЭЦ, объектам энергетики именно тогда, когда в городе стояли сильные морозы. В результате атаки коммунальным службам пришлось слить теплоносители в системах 820 домов, чтобы не допустить повреждения труб.

Коммунальщики действовали оперативно, несмотря на низкую температуру. Более того, они работали во время воздушных тревог, рискуя собственной жизнью. Тепловики, слесари, другие коммунальщики работали в авральном режиме, сливая воду из труб, чтобы не допустить коллапса и спасти жилую инфраструктуру.

По словам главы администрации Холодногорского района Алины Титовой, работы по сливу системы были начаты в 2:30 ночи. И уже к 7 утра из всех систем была слита вода.

Коммунальщики справились как нельзя лучше с этой работой. Благодаря своевременному проведению слияния системы, она не повредилась. И теперь, если будем иметь возможность предоставить теплоноситель, то это будет просто плановая работа, потому что нам удалось избежать аварийных ситуаций,

– объяснила Титова.

В то же время возвращение тепла в дома, которые питались от сильно поврежденных энергетических объектов, – вопрос длительного времени. Прогнозировать, когда в этих домах снова будет тепло, сейчас невозможно.

К слову. После атаки 3 февраля более 800 домов были отключены от отопления, но в 300 многоэтажках удалось сохранить тепло. Ведь они уже были запитаны не от крупных ТЭЦ, пострадавших, а от малых энергетических островов.

Вероятно многоэтажки будут подключены к более мелким объектам питания, которые за предыдущие годы были построены в Харькове. Речь идет об энергетических островах, о которых много говорит городская и областная власть.

Как в Харькове работают Пункты несокрушимости?

Харьковчане, которые не имеют в домах тепла и света, могут согреться в пунктах несокрушимости. Один из них расположен в лицее в Шевченковском районе Харькова и действует с начала полномасштабного вторжения.

Этот пункт отличается от других, ведь имеет настоящую деревянную печь, которая работает почти круглосуточно. Также здесь работает пункт выдачи горячей пищи, которых в Харькове довольно много и их продолжают открывать. Люди могут прийти сюда со своей посудой, забрать (это обязательное условие) еду домой, чтобы поесть самому и накормить семью, соседей.

Директор лицея с пунктом несокрушимости Ольга Белых рассказала, что сюда можно прийти погреться, выпить чаю, ведь на печи всегда есть горячая кипяченая вода. Также есть запас воды.

У нас есть места для зарядки телефонов, для работы с различными гаджетами, с компьютером. В помещении есть кровати, на которых можно отдохнуть, если человек очень плохо себя чувствует. Есть уголок буккроссинга, где можно почитать книгу, обменяться книгами – принести свою и взять почитать нашу. Помещение оборудовано туалетами, рукомойники, бойлерами, которые работают при наличии воды. Всем этим можно воспользоваться,

– рассказала Ольга Белых.

Пункты несокрушимости работают во многих районах Харькова, найти их адреса, а также расположение укрытий, можно через приложение "Дія".

Какие последствия обстрелов врагом Харьковщины?