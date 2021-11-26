Пострадали 5 человек: каково состояние пострадавших в результате масштабного ДТП в Харькове

12:34

В результате масштабного ДТП на Кольцевой в Харькове погибли 3 человека и 5 пострадали. Одному из пострадавших медики оказали помощь на месте аварии. Остальных 4 госпитализировали. Сейчас в больнице находятся еще двое пациентов, у которых стабильное состояние.