Повредили мемориальную доску Юрию Шевелеву: в Харькове заплатят за информацию о вандалах

Харьковчанам пообещали денежное вознаграждение за информацию о местных вандалах. Неизвестные повредили недавно восстановленную мемориальную доску Юрию Шевелеву.

Об этом в соцсетях сообщил руководитель общественной организации "Свитанок" Вадим Поздняков. Предварительно обещают вознаграждение в размере 4 тысяч гривен.

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Поиски хулиганов

Как установили жители Харькова, мемориальную доску Юрию Шевелеву забросали яйцами 27 января. Она провисела 5 дней после восстановления на доме "Саламандра" по улице Сумской, 17.



Вандалы забросали яйцами таблицу Юрию Шевелеву / Фото Вадима Позднякова

Неизвестные также нарисовали красной краской на стене под дощечкой свастику и перечеркнули ее. Местный житель Александр Лиманский уже стер следы вандализма на здании.

Недалекие решили испортить восстановленную доску Юрию Шевелеву. Символ трагизма закрашен, а доска смыта. Того, кто это сделал мы еще найдем и дадим по рукам,

– подчеркнул Вадим Поздняков.

Лидер ОО "Свитанок" заявил, что заплатит 4 тысячи гривен тем, кто поможет идентифицировать и найти вандалов. Желающие могут присоединиться к инициативе финансово, поэтому финальная сумма может быть больше.

Полиция расследует дело

По состоянию на 27 января в полиции Харькова начали проверку относительно повреждения мемориальной доски Юрию Шевелеву. По информации правоохранителей, соответствующие заявления в участок не поступали.

На месте происшествия работали следователи. Полицейские осмотрели последствия вандализма и зарегистрировали информацию об этом в базе данных. Хулиганов разыскивают и устанавливают обстоятельства инцидента.

Восстановление дощечки

Впервые мемориальную табличку Юрию Шевелеву установили в 2013 году на доме "Саламандра" в Харькове. Языковед жил в этом здании с 1915 по 1943 год.

С соответствующей инициативой выступили местные жители, которые получили все разрешения от Харьковского горсовета. Впрочем, сразу после установления дощечки, мэрия отменила свое же решение.



Неизвестные разбили табличку Юрию Шевелеву в Харькове / Фото "Медиапорт"

Пока общественность судилась с властями Харькова, неизвестные уничтожили табличку. То, что от нее осталось, они забрали с собой.

Усилиями неравнодушных харьковчан, за 8 лет мемориальную дощечку Юрию Шевелеву восстановили. Стоимость ее изготовления и установки составляет 80 тысяч гривен.



В Харькове восстановили таблицу Юрию Шевелеву / Фото "Демсокири"

На этот раз она имеет антивандальное покрытие, чтобы сделать невозможным очередное уничтожение. Торжественное открытие состоялось 22 января, в День Соборности Украины.

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Текст публикации в фейсбуке:

"Объявляем вознаграждение за информацию о вандалах, которые пытались испортить доску Юрию Шевелеву.

За существенную информацию, которая поможет установить личности преступников, мы объявляем награду в сумме 4000 гривен.

Если вы желаете увеличить сумму награды, бросайте на эту карточку 5169360010569261 (Владимир Скорик)

Прошу распространить информацию!"