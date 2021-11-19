Может стоить жизни: в Харькове просят не скрывать псевдовакцинацию от врачей

В Харькове людей с коронавирусом, которые приобрели фальшивый COVID-сертификат, просят не скрывать это от врачей. Ведь такое "недоговаривание" может даже поставить под угрозу жизнь.

Это объясняют тем, что пациентам с прививкой прописывают другой курс лечения. Об этом говорили на брифинге горсовета 19 ноября.

Важно Заболеваемость высокая: более 20 тысяч новых COVID-больных в сутки

Все видят по поведению

В частности, призвала людей признаваться заместитель городского главы по вопросам здравоохранения Светланы Горбуновой-Рубан. Она отметила, что такие люди часто попадают в больницы, где могут получать ложные меры лечения.

Мы видим по поведению людей, что такие есть. Если вы не вакцинировались, а купили сертификат и попали с COVID в больницу, ну пожалуйста, признавайтесь,

– попросила чиновница.

Также она добавила, что из всех ковидных пациентов харьковских больниц 99-провакцинированы. Однако при этом невозможно выяснить, сколько среди них, фактически не вакцинировались.

В городе уменьшается заболеваемость

Горбуновой-Рубан рассказала, что в этом месте уже наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. По ее данным, за сутки 18 ноября госпитализировали только 61 человека с этим недугом.

Сейчас опорные учреждения города заняты на 68,2%, то есть в больницах находятся 1050 больных. Из них 80 – в реанимациях, а получают кислородную поддержку 844 человек.

Несмотря на определенное улучшение статистики, в горсовете просят не снижать темпы вакцинации и соблюдать карантинные ограничения. Поскольку без надлежащего отношения к опасности, ситуация снова может стать катастрофической.