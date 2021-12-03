Проспект Жукова в Харькове в очередной раз декоммунизировали: окончательное решение суда

Харьковская мэрия проиграла суд по переименованию проспекта Григоренко. Ему в который раз хотели вернуть советское название Жукова.

Этим решением суда удовлетворили ходатайство, которое подала Харьковская ОГА. Об этом сообщил депутат горсовета Дмитрий Булах.

К теме "Отменят – примем новое": Терехов пообещал бороться за проспект Жукова в Харькове

Снова могут переименовать

Мужчина сказал, что согласно этому постановлению проспект должен остаться названным в честь Григоренко окончательно. Однако отметил, что это может снова измениться.

В городе остается проспект Петра Григоренко. Окончательно. Если кому-то снова не захочется потратить деньги харьковчан на бесперспективные суды,

– отметил Булах.

Он об этом написал на своей странице в фейсбуке 2 декабря. Вероятно, именно в этот день происходило рассмотрение дела.

Многолетняя борьба за топоним

Проспект Жукова впервые переименовали в рамках декоммунизации еще в 2019 году. Однако с этим сразу начал бороться тогдашний мэр Харькова Геннадий Кернес. Этим он спровоцировал всплеск возмущения не только в патриотической части населения города. Ведь на это отреагировали даже в Кабмине, а правоохранители открыли уголовное производство.

После этого началось бессодержательное отстаивание советской памяти. Горсовет Харькова несколько раз возвращал коммунистическое название, а суд отменял эти решения. После смерти Кернеса, его дело продолжили политические "потомки". Горсовет под руководством Игоря Терехова 24 февраля 2021 года уже в третий раз переименовал проспект Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова.

4 марта это обжаловали иском в суд. Уже в сентябре слуги Фемиды в очередной раз постановили, что название останется декоммунизированным. И все же городской совет не отступил и в очередной раз переименовал топоним. Впоследствии нынешний мэр города Игорь Терехов заявил, что это будет происходить после каждого такого решения суда.

Читайте полный текст сообщения Дмитрия Булаха:

И опять мы выиграли суд по Жукову.

Даже неудобно уже об этом писать) В городе остаётся проспект Петра Григоренко. Окончательно. пс.

Если кому-то опять не захочется потратить деньги харьковчан на бесперспективные суды.