Цим рішенням суду задовольнили клопотання, яке подала Харківська ОДА. Про це повідомив депутат міськради Дмитро Булах.

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Знову можуть перейменувати

Чоловік сказав, що відповідно до цієї постанови, проспект має залишитися названим на честь Григоренка остаточно. Проте зазначив, що це може знову змінитися.

У місті залишається проспект Петра Григоренка. Остаточно. Якщо комусь знову не захочеться витратити гроші харків'ян на безперспективні суди,

– зазначив Булах.

Він про це написав на своїй сторінці у фейсбуці 2 грудня. Ймовірно, саме в цей день відбувався розгляд справи.

Багаторічна боротьба за топонім

Проспект Жукова вперше перейменували в рамках декомунізації ще у 2019 році. Проте з цим одразу почав боротися тодішній мер Харкова Геннадій Кернес. Цим він спровокував сплеск неабиякого обурення не лише в патріотичної частини населення міста. Адже на це відреагували навіть у Кабміні, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Після цього почалося беззмістовне відстоювання радянської пам’яті. Міськрада Харкова кілька разів повертала комуністичну назву, а суд скасовував ці рішення. Після смерті Кернеса, його справу продовжили політичні "нащадки". Міськрада під керівництвом Ігоря Терехова 24 лютого 2021 року вже втретє перейменувала проспект Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова.

4 березня це оскаржили позовом до суду. Вже у вересні слуги Феміди вкотре постановили, що назва залишиться декомунізованою. Та все ж міська рада не відступила та вкотре перейменувала топонім. Згодом теперішній мер міста Ігор Терехов заявив, що це буде відбуватися після кожного такого рішення суду.

Читайте повний текст допису Дмитра Булаха:

І знову ми виграли суд із Жукова. Навіть незручно вже про це писати)

У місті залишається проспект Петра Григоренка. Остаточно.

ПС: Якщо комусь знову не захочеться витратити гроші харків'ян на безперспективні суди.