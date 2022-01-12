Пытали стариков и наркозависимых: в Харькове будут судить банду "черных риелторов"

В Харькове будут судить крайне жестокую банду "черных риелторов". Их дело 12 января передали в суд.

Речь идет о группе злоумышленников, которых задержали еще в апреле. С того момента следователи собирали доказательства того, что эти люди забирали жилье у наркозависимых и пожилых людей.

О них Убивали наркоманов и старших людей: на Харьковщине задержали банду "черных риелторов" – видео

В чем их обвиняют

По данным правоохранителей, эта группировка "работала" несколько лет. Фигуранты якобы завладели недвижимостью граждан на общую сумму более 8 миллионов гривен. Кроме этого, есть доказательства того, что эти люди убили 2 человек.

Во время следствия установлено, что на протяжении 2019-2020 злоумышленники подыскивали одиноких людей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, и пользуясь их уязвимым положением, завладевали их жильем,

– рассказали в полиции Харьковской области.

Следует отметить, что большинство жертв страдали от различных типов насилия. Кого-то члены группировки спаивали, у кого-то похищали документы на право собственности, других незаконно лишали свободы и силой удерживали до момента, пока потерпевшие не были вынуждены подписать документы об отчуждении имущества.



Задержание части подозреваемых у них дома / Фото Нацполиции

В каких убийствах обвиняют

Правоохранители установили, что одного из пострадавших злоумышленники вывезли из квартиры в дом в сельской местности. Там его долгое время насильно удерживали и подмешивали в пищу вещества, которые спровоцировали остановку сердца.

Также установили, что подозреваемые убили одну женщину. Квартиру харьковчанки продали по фальшивым документам. Женщину против воли держали на территории дома и делали инъекции неизвестным препаратом. Впоследствии избили, задушили проволокой и закопали на приусадебном участке.

Поиски тела жертвы риелторов / Фото Нацполиции

Вероятно, такая же участь ждала еще двух человек. Их имущество злоумышленники уже успели переоформить, а потерпевших удерживали. Однако их удалось спасти в ходе операции, которую провели спецназовцы двух отрядов.



Правоохранитель оформляет вещественные доказательства / Фото Нацполиции

Как задерживали подозреваемых

Правоохранители провели почти 40 обысков. Сразу задержали 36-летнего харьковчанина вместе с его 47-летней знакомой, которых считают основатели "организации". Еще тогда арестовали 5 мужчин и 2 женщин, которые были их сообщниками.

Когда сообщили о задержании банды, предполагали, что ей способствовал 35-летний работник харьковской полиции. Пока неизвестно, будут ли его судить. Однако, вероятно, расследование в отношении этого человека передали в другое ведомство.



Следователи на задержании злоумышленника / Фото Нацполиции

Что теперь им грозит

Всех подозреваемых вскоре будут судить по нескольким статьям Уголовного кодекса:

мошенничество

умышленное убийство

подделка документов

незаконное лишение свободы

Если вину задержанных докажут, им грозит до 15 лет лишения свободы или же даже пожизненное заключение.