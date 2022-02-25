В районе аэропорта Харькова слышны взрывы, – СМИ

Харьковские журналисты сообщили об очередных взрывах в городе. Характерные звуки слышны со стороны аэропорта.

Журналисты Суспільного сообщили о звуках взрывов в Харькове по состоянию на 16 часов 25 февраля. По предварительной информации, их слышно со стороны международного аэропорта "Харьков".

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Взрывы в Харькове

Кроме журналистов, официальные источники пока не подтверждают, но и не опровергают эту информацию. В то же время харьковские телеграм-каналы сообщили о начале воздушной тревоги по городу.

Харьковчан призывают прятаться в укрытие. Детали неизвестны.

. В департаменте гражданской защиты предупредили, что на город летят бомбардировщики.

Ранее городской глава Харькова Игорь Терехов призвал жителей спускаться в метро, укрытия и подвалы. В целях безопасности сократили количество общественного транспорта.

В результате обстрелов, в городе разбили две теплостанции. Работа одной восстановлена, вторая будет переключаться. Супермаркеты работают, хотя есть проблемы с кассирами, которые живут в области из-за подъезда к месту труда. Доступ к интернету есть.

Обращение Игоря Терехова: смотрите видео

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