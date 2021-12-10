Распространили информацию о химическом загрязнении воды в Харькове: что говорят в водоканале

В Харькове начали распространять информацию об опасном загрязнении воды в городе и области. Впоследствии в водоканале это опровергли и попросили не верить в фейк.

Сообщения о загрязнении начали поступать с анонимных номеров. 9 декабря в Харьковводоканале написали, что вода отвечает всем требованиям.

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О каком загрязнении сообщали

Эти сообщения обнародовали в телеграм-канале "Харьков Live". На скриншотах отмечали, что об опасности автора сообщений предупредила некая "соседка из МЧС". Речь шла об обнаружении превышенных показателей аммония и хлора.

Я только что уточнила в надежном источнике. Действительно, допустимый уровень аммония превышен втрое. И хлор на верхней границе нормы. Ни в коем случае нельзя использовать в пищу,

– отмечали анонимы.

Говорилось о воде, которую коммунальщики берут из реки Северский Донец. При этом никаких результатов лабораторных исследований никто не присылал.

Сообщения, которые поступали жителям Харькова / Скриншот телеграмма "Харьков Live"

Жителей города успокоили

В Харьковводоканале заявили, что качество воды в домах харьковчан нормальное. Якобы она соответствует всем необходимым государственным стандартам и нормам качества.

Уважаемые харьковчане! Просим вас игнорировать сообщения о якобы непригодной для потребления воде и не распространять их дальше, как просят авторы этой дезинформации,

– написали коммунальщики.

Также добавили, что исследование воды обычно проводит лаборатория санитарно-эпидемиологического контроля качества воды Харьковводоканал. Она постоянно проводит мониторинг того, что течет в дома харьковчан.