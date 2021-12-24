Расследование ДТП с мажором в Харькове закончилось: Николай Харьковский признал вину

Полицейские завершили досудебное расследование обстоятельств смертельной аварии с участием 16-летнего подростка Николая Харьковского. 26 октября нетрезвый водитель без прав на огромный скорости спровоцировал серьезное ДТП.

Адвокат потерпевших по делу мажора Николая

Харьковского Игорь Черняк рассказал о том, что дело могут передать в суд до конца 2021 года. Юрист говорит, что следователи в сжатые сроки сделали всю необходимую работу.

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Правоохранители установили все обстоятельства трагических событий 26 октября, допросили свидетелей, провели необходимые экспертизы.

Признался в совершении преступления

Адвокаты Николая Харьковского уже получили доступ к материалам следствия для подготовки к суду.

Представительница виновника ДТП Ирина Данилова говорит, что ее подзащитный признал свою вину.

Прокуроры могут вручить подростку обвинительный акт и направить дело в суд на следующей неделе.

Рассмотрение дела, вероятно, начнется в январе.

Что известно о смертельном ДТП в Харькове

16-летний Николай Харьковский имел условное наказание за совершение стрельбы в одном из супермаркетов. При этом подросток не озаботился возможностью попасть в тюрьму и продолжал пренебрегать законами. Он гонял на отцовских машинах, которые не него не оформляли только из-за несовершеннолетия. Злоумышленник постоянно двигался на красный, хамил патрульным и унижал их, но те никоим образом не смогли привлечь его к ответственности.

26 октября 2021 года Николай Харьковский за рулем элитной Infinity, которую ему недавно подарили, со скоростью 180 километров в час пронесся на красный. Его машина врезалась в Chevrolet. Владелец "американца" погиб на месте. Молодых людей, находившихся в Infinity, выкинуло из машины. Они получили серьезные травмы, однако Харьковский фактически не пострадал. На месте аварии парень вел себя крайне вызывающе и говорил, что избежит наказания, но все же попал в СИЗО без права внесения залога.

19 ноября стало известно, что юный мажор признал свою вину, хотя ранее отец парня рассказывал о том, что его сын мог не сидеть за рулем, а адвокат подростка говорила о потере Харьковским памяти.