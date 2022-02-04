Рекомендация СБУ: в Харькове запретили проводить Марш единства

Комиссия ТЕБ и ЧС Харькова рекомендовала активистам не проводить Марш единства в городе. Акцию устраивают как реакцию на возможную российскую агрессию.

Заседание Городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям состоялось 3 февраля в Харьковском горсовете. На нем рассмотрели обращение общественных организаций о проведении мирного митинга и шествия.

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Запрет шествия в Харькове

Устроить марш в Харькове 5 февраля хотела общественная организация "ЗОО МИР. ХА". Колонна должна была двигаться от площади Конституции к площади Свободы по улице Сумской.

Идею запрета шествия поддержали представители Службы безопасности и Нацполиции, а также Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Они высказались против риска террористических угроз.

Организаторам происшествия рекомендовали отказаться от проведения марша. В противном случае, мэрия пригрозила активистам судебным иском.

Состоится мирный митинг

Общественная организация "Социальный патронат" также обратилась в горсовет, чтобы провести мирный митинг на площади Свободы 5 февраля. Пообещали не использовать дымовые шашки, взрывные пакеты и файеры.

Активисты подчеркнули, что будут следить за порядком и не допустят создания угрозы безопасности. Кроме этого, участники будут соблюдать противоэпидемические требования. Следовательно, мирный митинг в Харькове разрешили.

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Цель Марша единства

Жители Харькова и области в последние несколько месяцев ожидают вероятного нападения России. Участились и случаи задержания российских шпионов, пытающихся дестабилизировать ситуацию в Украине.

Чтобы показать, что Харьков является частью Украины и не подвергнется оккупации, горожане решили организовать Марш единства.

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