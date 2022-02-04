Засідання Міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відбулося 3 лютого у Харківській міськраді. На ньому розглянули звернення громадських організацій про проведення мирного мітингу й ходи.

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Заборона ходи в Харкові

Влаштувати марш у Харкові 5 лютого хотіла громадська організація "ЗОО СВІТ. ХА". Колона мала рухатися від площі Конституції до площі Свободи вулицею Сумською.

Ідею заборони ходи підтримали представники Служби безпеки та Нацполіції, а також Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вони висловились проти з огляду на ризик терористичних загроз.

Організаторам події рекомендували відмовитися від проведення маршу. В іншому випадку, мерія пригрозила активістам судовим позовом.

Відбудеться мирний мітинг

Громадська організація "Соціальний патронат" також звернулася в міськраду, щоб провести мирний мітинг на площі Свободи 5 лютого. Пообіцяли не використовувати димових шашок, вибухових пакетів та фаєрів.

Активісти підкреслили, що слідкуватимуть за порядком та не допустять створення загрози нацбезпеці. Окрім цього, учасники дотримуватимуться протиепідемічних вимог. Відтак, мирний мітинг у Харкові дозволили.

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Мета Маршу єдності

Жителі Харкова й області останні кілька місяців очікують ймовірного нападу Росії. Почастішали й випадки затримання російських шпигунів, які намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні.

Щоб показати, що Харків є частиною України й не піддасться окупації, містяни вирішили організувати Марш єдності.

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