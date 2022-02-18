Родителям 16-летнего виновника ДТП в Харькове объявили о подозрении

18 февраля 2022 , 22:00
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Источник:

фейсбук Харьковской областной прокуратуры

Прокуратура в Харькове объявила подозрение родителям подростка, который совершил смертельное ДТП на проспекте Гагарина. Их обвиняют в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком.

Следователи отметили, что неисполнение обязанностей по уходу за ребенком повлекло смертельные последствия. Об этом сообщили 18 февраля.

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Что грозит родителям

Мать и отец 16-летнего подсудимого Николая могут попасть в тюрьму на срок от 2 до 5 лет. Ранее уже сообщали о том, что их могут привлечь к ответственности.

Что совершил несовершеннолетний

По материалам досудебного расследования, с ноября 2019 года по октябрь 2021 года подросток совершил ряд административных и уголовных преступлений. В частности, в ноябре 2019 года он в супермаркете устроил стрельбу.

Тогда между Николаем и родителями его одноклассницы возник конфликт. Парень вынул пневматический пистолет и выстрелил в людей. Они получили телесные повреждения.

Суд принял для подростка принудительные меры воспитательного характера. Николая передали под опеку матери до достижения 18-летия. Однако, как отметили в прокуратуре, женщина уезжала за границу и оставляла сына без присмотра.


Мажора из Харькова уже привлекали к ответственности / Фото Харьковской областной прокуратуры

Что известно о смертельном ДТП

Подросток 26 октября 2021 года возле проспекта Гагарина на улице Одесской ехал на запрещающий цвет светофора. Он был за рулем автомобиля Infiniti и на бешеной скорости врезался в Chevrolet Aveo, где был 58-летний водитель.

От полученных травм мужчина погиб на месте. Кроме этого, 3 пассажира Infiniti получили травмы.

Текст публикации Харьковской областной прокуратуры

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры следователями ГУНП в Харьковской области сообщено о подозрении матери и отцу 16-летнего водителя, которого будут судить за смертельное ДТП на проспекте Гагарина, по факту злостного невыполнения установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины).

Автор: Марія Масюк