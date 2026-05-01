Целили специально по заправкам: детали циничного обстрела Харькова с БПЛА

Утром 1 мая Россия снова атаковала Харьков. Враг бил беспилотниками по разным районам города. В основном целями стали АЗС.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко отметила 24 Каналу, что время от времени россияне наносят удары по заправкам. В частности, на этот раз враг атаковал Киевский, Салтовский, Слободской и Холодногорский районы города.

Какие последствия атаки?

Анна Черненко рассказала, что в Киевском районе Харькова повредили АЗС и СТО. В Салтовском районе оккупанты били сразу по двум заправкам. Там осколочные ранения получил 36-летний мужчина.

В Слободском районе тоже был удар по АЗС. У 55-летнего мужчины острая реакция на стресс. Кроме того, Холодногорский район также был под атакой. Враг ударил по админзданию. К счастью, там раненых нет.

Большое спасибо нашим спасателям, коммунальным службам, газовикам, которые просто невероятно быстро отреагировали. Потому что понимаем, что заправка – это объект опасности, может вспыхнуть. Там всегда много автомобилей,

– подчеркнула корреспондентка.

Кроме Харькова, атаке подвергся и Чугуев. Было попадание. Там возник пожар. Загорелась часть заправки, выгорело несколько автомобилей.

Чем враг бил по Харькову?

По предварительной информации, россияне использовали относительно новые для Харькова дронами V2U. Они имеют элементы искусственного интеллекта. То есть оператор дрона видит, куда бьет.

Эксперты не исключают, и судя по последствиям прилета, что эти V2U были оснащены поражающими элементами. Потому что есть стены, машины, которые просто насквозь пробиты этими боевыми поражающими элементами,

– сказала Черненко.

Это небольшой беспилотник, который время от времени не взрывается. Могут быть и не очень серьезные повреждения. Но никогда нельзя предсказать, что именно он несет, сколько заряда, будут ли там поражающие элементы. Поэтому нельзя игнорировать воздушную тревогу. В частности, если есть сообщения от мониторинговых каналов именно о V2U.

Обратите внимание! ГУР опубликовало информацию о новом российском дроне V2U. Его особенностью является возможность автономного поиска и выбора целей с помощью искусственного интеллекта. БПЛА также можно управлять в формате FPV через LTE-связь. Беспилотник собран преимущественно из компонентов китайского производства.

Что известно об обстреле Харькова 1 мая?

Городской голова Игорь Терехов и руководитель областной военной администрации Олег Синегубов сообщили, что Харьков массированно атаковали БПЛА. В течение утра 1 мая враг обстрелял Киевский, Холодногорский, Салтовский и Немышлянский районы.

В результате удара вражеских БПЛА есть пострадавшие. Их количество и состояние уточняется. В частности, в Салтовском районе травмирован 36-летний мужчина. У него осколочные ранения. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь. На местах работают все экстренные службы.