Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Что известно о российском дроне V2U

По данным ГУР, особенностью нового российского дрона является его способность к автономному поиску и выбору целей с помощью искусственного интеллекта.

Вычислительная система дрона построена на базе китайского мини-компьютера Leetop A203, в котором центральным процессором выступает высокоскоростная платформа на основе NVIDIA Jetson Orin.

Интересно! V2U имеет только один GPS-модуль, что, вероятно, свидетельствует об отказе российских разработчиков от спутниковой навигации из-за эффективной работы украинских систем РЭБ. Вместо этого дрон, вероятно, ориентируется с помощью "компьютерного зрения" и сравнивает изображение с камеры с предварительно загруженными фото местности.

Дроном также можно управлять в формате FPV через LTE-связь. Для этого используется модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11 с SIM-картой одного из украинских мобильных операторов. Несмотря на российскую маркировку, элементная база модема имеет китайское происхождение.

Беспилотник собран преимущественно из компонентов китайского производства: двигателя, GPS-модуля, сервоприводов, твердотельного накопителя, дальномера, регуляторов оборотов, элементов питания,

– рассказали в ГУР.

Кроме этого, на борту установлен светочувствительный сенсор производства японской компании Sony, электромагнитное реле от ирландской Te Connectivity, а также упомянутый ранее американский модуль Jetson Orin.

В ходе расследования выяснилось, что поставку компонентов и сборку дронов осуществляют четыре компании: две из них зарегистрированы в России, еще две – в Китае.