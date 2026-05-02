Россия терроризирует Харьков: повреждены жилые дома
2 мая, 10:11
2
Обновлено - 10:36, 2 мая

Россия терроризирует Харьков: повреждены жилые дома

Дария Черныш
Основні тези
  • Россия запустила беспилотники по Харькову, повреждены жилые дома в Слободском районе.
  • Информации о пострадавших пока нет.

Утром 2 мая Россия запустила беспилотники по Харькову. В результате попадания в одном из районов города есть повреждения.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Что известно об обстреле?

Во время воздушной тревоги в Харькове прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о вражеском беспилотнике над городом.

Игорь Терехов сообщил, что российский "Шахед" попал в Слободском районе. В результате атаки повреждены жилые дома, уточнил он. Точные последствия удара выясняются местными властями. 

Информации о пострадавших мэр Харькова пока не предоставил. Однако призвал находиться в укрытии во время угрозы атаки.

Последствия последних обстрелов

Утром 2 мая Россия атаковала дроном маршрутку в Херсоне. В результате удара два человека погибли и 7 пострадали. Часть из них – коммунальщики.

Ночью российский дрон попал в квартиру одной из многоэтажек Харькова. К счастью, он не сдетонировал, но все же известно о двух пострадавших.

В Кривом Роге от вражеского удара пострадал объект инфраструктуры.

Связанные темы:

Война России с Украиной Обстрелы Харькова