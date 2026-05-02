Россия в очередной раз ударила по АЗС и жилому дому в Харькове: вспыхнул пожар, пострадали люди

Россияне продолжили атаковать Украину посреди дня 2 мая. Под вражеским прицелом, к сожалению, в очередной раз оказался Харьков, в городе повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает городской глава Игорь Терехов.

Смотрите также Россия ночью терроризировала Украину дронами, была угроза баллистики: где сейчас летят БПЛА

Какие последствия атаки на Харьков?

Воздушную тревогу в Харькове объявили еще в 09:17, опасность продолжается с того момента. Ориентировочно в 13:55 в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении группы беспилотников курсом на областной центр с северного направления.

Впоследствии Игорь Терехов сообщил о попадании ударного беспилотника по автозаправочной станции в Холодногорском районе города, на месте вспыхнул пожар. К сожалению, также есть пострадавшие среди гражданского населения.

Также городской глава сообщил о попадании дрона в жилой дом в Шевченковском районе Харькова. Еще один БПЛА попал по меньшей мере в две автозаправочные станции в Новобаровском и Основянском районах.

На 14:18 местные власти сообщают о фиксации еще по меньшей мере четырех дронов в воздушном пространстве города. В то же время сохраняется угроза в пригороде. Позже подтвердили еще одно попадание в АЗС в Киевском районе.

В результате вражеского обстрела в Холодногорском районе 62-летний мужчина получил взрывные ранения. Еще четверо людей получили острую реакцию на стресс, в частности 61-летний мужчина, 38-летняя, 57-летняя, а также 48-летняя женщины.

Пожар на одной из АЗС / Анна Черненко, 24 Канал

Где слышали взрывы раньше?

Ранее сообщали об атаке на Киевскую область, местные власти сообщали об угрозе, в регионе работали силы противовоздушной обороны. Взрывы слышали в Броварском, Вышгородском и Бориспольском районах.

Ранее россияне атаковали беспилотниками маршрутки в Херсоне. К сожалению, в результате этого на месте погибли два человека. Еще 8 человек получили ранения. В частности, за медицинской помощью обратилась 55-летняя медсестра.

До этого в Харькове российский "Шахед" попал в Слободской области. Позже еще два попадания беспилотников задели Салтовский и Основянской районы. В последнем из них пострадали по меньшей мере два человека.