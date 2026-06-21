Россияне ударили дроном по многоэтажному дому в Харькове

Вечером 21 июня Россия продолжает наносить удары по Украине с помощью ударных дронов. Один из них попал в многоэтажный дом в Харькове.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

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Какие последствия атаки на Харьков?

Воздушная тревога в Харьковском районе раздается несколько часов подряд из-за угрозы российских обстрелов.

Воздушные силы ВСУ неоднократно предупреждали о движении вражеских беспилотников в Харьков с северного направления.

Около 19:40 стало известно, что ударный БПЛА ударил в многоэтажку в Шевченковском районе города. Попадание произошло на уровне 12-го этажа.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что информации о пострадавших не поступало.

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Напомним, что взрывы в Харькове раздавались также днем. А утром враг попал в 12-этажку беспилотником типа "Молния". Ударил он между двумя верхними этажами. В результате удара были повреждены окна. Обошлось без пострадавших.