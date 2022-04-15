Россияне обстреляли Золочевскую и Дергачевскую общины Харьковщины: есть погибшие и раненые

Российские войска 15 апреля вновь обстреляли населенные пункты Золочевской и Дергачевской общин в Харьковской области. Погибли два человека, еще несколько человек получили ранения.

Об ужасных последствиях обстрела рассказал глава Золочева Виктор Коваленко. Он отметил, что больше всего пострадали села Уды, Лютовка и Александровка.

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Разбиты многие дома, повреждено предприятие

В Удах повреждены несколько домов, сильные разрушения – у местного сельскохозяйственного предприятия, пострадали и животные.

Утром и практически целый день с территории России артиллерия и "Грады" обстреливали село Лютовка. Пожар был в школе. Также обстреляли Александровку, но, к счастью, там без серьезных повреждений,

– сообщил Коваленко.

Погиб 51-летний местный житель, ранение получил староста одного из округов. На Дергачевщине жертвой обстрела стал житель Солоницевской общины, еще два человека были ранены, информируют СМИ.

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