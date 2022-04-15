Про жахливі наслідки обстрілу розповів голова Золочева Віктор Коваленко. Він зазначив, що найбільше постраждали села Уди, Лютівка та Олександрівка.
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Розбиті багато будинків, пошкоджене підприємство
В Удах пошкоджено кілька будинків, сильні руйнування – у місцевого сільськогосподарського підприємства, постраждали і тварини.
Вранці й практично цілий день з території Росії артилерія та "Гради" обстрілювали село Лютівка. Пожежа була у школі. Також обстріляли Олександрівку, але, на щастя, там без серйозних пошкоджень,
– повідомив Коваленко.
Загинув 51-річний місцевий житель, також поранення отримав староста одного з округів. На Дергачівщині жертвою обстрілу став житель Солоницівської громади, ще двоє людей були поранені, інформують ЗМІ.
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