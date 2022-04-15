Максим Хаустов – директор обласного Департаменту охорони здоров'я – розповів, що кількість постраждалих зросла до 42. Серед них: 33 дорослих та 9 дітей.

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Виклик щодо "великої кількості поранених під час обстрілів району ХТЗ" надійшов до Служби екстреної допомоги о 16:16,

– мовиться у повідомленні.

На місце трагедії прибули 29 бригад швидкої допомоги.

Ігор Терехов – міський голова Харкова – заявив, що, окрім житлового району Харкова, росіяни пошкодили міську стоматологічну поліклініку. На щастя, там не було пацієнтів.

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