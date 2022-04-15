Максим Хаустов – директор областного Департамента здравоохранения – рассказал, что количество пострадавших возросло до 42. Среди них: 33 взрослых и 9 детей.

Заметьте Оккупанты обстреляли ракетами отделение "Новой почты" в Николаеве: есть раненые

Вызов о "большом количестве раненых во время обстрелов района ХТЗ" поступил в Службу экстренной помощи в 16:16,

– говорится в сообщении.

На место трагедии прибыли 29 бригад скорой помощи.

Игорь Терехов – мэр Харькова – заявил, что, кроме жилого района Харькова, россияне повредили городскую стоматологическую поликлинику. К счастью, там не было пациентов.

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