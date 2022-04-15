Об обстреле сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким. Он отметил, что все пострадавшие гражданские.

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Зачем стрелять ракетами в отделение почты? – Ким

Объясните, зачем стрелять дорогой ракетой в гражданское отделение "Новой почты"? Они думают, что мы там прячем военных? Мы "Новой почтой" передаем снаряды?

– написал Ким.

Еще одним возможным мотивом врага глава ОВА назвал запугивание. Ким отметил: отделение уничтожено и выгорело полностью.

Смотрите фото с места обстрела / Фото Виталия Кима:

Россияне раньше хаотично обстреляли Николаев

Ранее россияне хаотически обстреляли жилые кварталы Николаева. В Командовании "Юг" говорят, что есть пострадавшие и погибшие. Сильно пострадала инфраструктура города.

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