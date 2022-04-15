Из-за обстрелов страдает гражданская инфраструктура города. Об этом сообщили в штабе оперативного командования "Юг",
Напомним, Оккупанты обстреляли Николаев кассетными бомбами: есть пострадавшие
Есть, к сожалению, погибшие
Ранее глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщала о пострадавших в результате обстрела. Однако в командовании "Юг" говорят, что есть и погибшие.
Рашисты еще раз применяют запрещенные международными договорами кассетные боезапасы неизбирательного поражения. По городу гатят реактивными системами залпового огня. К сожалению, среди гражданского населения есть погибшие и раненые,
– говорится в сообщении.
Одна из жертв обстрела Николаева / Фото командования "Юг"
Точное количество жертв пока неизвестно / Фото командования "Юг"
Напомним – оккупанты ударили по Николаеву кассетными боеприпасами: смотрите видео