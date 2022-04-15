Захватчики атаковали жилые кварталы города. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

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К сожалению, есть пострадавшие

Оккупанты ударили реактивными системами залпового огня по жилым кварталам Николаева, где даже нет военных объектов. Поэтому, к сожалению, есть пострадавшие. Правда, глава облсовета пока не уточнила их количество.

Анна Замазеева подчеркнула, что жителям города следует оставаться в укрытиях. Кроме того она выразила благодарность спасателям, волонтерам и медикам, которые спасают жизнь пострадавших даже под обстрелами.

Спасибо нашим медикам, волонтерам Красного креста, полиции и другим, которые, несмотря на опасность, спасают граждан под обстрелами,

– отметила Замазеева.



Последствия обстрела Николаева / Фото с телеграма Анны Замазеевой