Загарбники атакували житлові квартали міста. Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

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На жаль, є постраждалі

Окупанти вдарили реактивними системами залпового вогню по житлових кварталах Миколаєва, де навіть немає військових об'єктів. Через це, на жаль, є постраждалі. Щоправда голова облради поки не уточнила їхн. кількість.

Ганна Замазєєва наголосила, що мешканцям міста потрібно залишатися в укриттях. Крім того. вона висловила подяку рятувальникам, волонтерам та медикам, які рятують життя постраждалих навіть під обстрілами.

Дякую нашим медикам, волонтерам Червоного хреста, поліції тощо, які попри небезпеку рятують громадян під обстрілами,

– наголосила Замазєєва.



Наслідки обстрілу Миколаєва / Фото з телеграму Ганни Замазєєвої

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