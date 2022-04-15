Натомість Росія домоглася лише того, що "перевернула ментальність кожного харків'янина". Тепер вони не хочуть мати нічого спільного з Росією.

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Терехов пояснив, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у харків'ян було лояльне ставлення до Росії. Але тепер все навпаки.

Що зробив російський агресор насправді? Він перевернув ментальність кожного харків'янина. Якщо до війни до Росії було лояльне ставлення серед харків'ян, то тепер такого немає взагалі,

– сказав Терехов.

Як українці ставляться до росіян

Зауважимо, що згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг" тепер понад 91% українців не вважає росіян "братами". Наразі в "братерство" з росіянами вірять лише 8% громадян.

Натомість 64% громадян не вірять у відновлення дружби з Росією. 22% вважають, що це може статися, але не менше, ніж через 20 – 30 років. Людей, які вважають що примирення відбудеться у перспективі до 15 років, – близько 10%.

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