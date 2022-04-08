Понад 91% українців не вважає росіян "братами"

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг, проведеного 6 квітня.

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Абсолютна більшість – 91% опитаних не підтримують тезу, що "росіяни та українці – це один народ". Тих, хто так вважає, сьогодні лише 8%,

– свідчать результати опитування.

Уточнюють, що підтримка такої ідеї ще фіксується серед 23% мешканців сходу та 13% старших опитаних. Натомість в інших макрорегіонах та вікових групах підтримка такої ідеї майже відсутня.



Українці не вважають себе братським народом росіянам / Інфографіка Рейтинг

У відновлення дружби українці теж не вірять

За останній місяць у півтора раза зросла кількість тих, хто вважає, що відновлення дружніх відносин українців з росіянами є взагалі неможливим (з 42% до 64%).

22% вважають, що це може статися не менше, ніж через 20-30 років. Тих, хто бачить таке примирення у перспективі до 15 років, – близько 10%.

Навіть у регіонах півдня та сходу більше половини опитаних не вірять у відновлення дружби між народами.



Більшість не вірить у відновлення "дружби" з росіянами / Інфографіка Рейтинг

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