Более 91% украинцев не считают россиян "братьями"

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг, проведенного 6 апреля.

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Абсолютное большинство – 91% опрошенных не поддерживают тезис, что "россияне и украинцы – это один народ". Тех, кто так считает сегодня только 8%,

– свидетельствуют результаты опроса.

Уточняется, что поддержка такой идеи еще фиксируется среди 23% жителей востока и 13% старших опрошенных. В других макрорегионах и возрастных группах поддержка такой идеи почти отсутствует.



Украинцы не считают себя братским народом россиянам / Инфографика Рейтинг

В восстановление дружбы украинцы тоже не верят

За последний месяц в полтора раза возросло количество тех, кто считает, что восстановление дружеских отношений украинцев с россиянами вообще невозможно (с 42% до 64%).

22% считают, что это может произойти не менее чем через 20-30 лет. Тех, кто видит такое примирение в перспективе до 15 лет – около 10%.

Даже в регионах юга и востока более половины опрошенных не верят в восстановление дружбы между народами.



Большинство не верит в возобновление "дружбы" с россиянами / Инфографика Рейтинг