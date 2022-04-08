В России более 10 тысяч украинских детей

Соответствующую информацию сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного управления по миграции МВД РФ Олега Кадочникова.

Кстати В Эстонии заявили, что в РФ прибыли первые украинцы, депортированные из Мариуполя

Он заявил, что около 12 тысяч украинцев "в экстренном порядке" приняли в гражданство России.

Сообщается, что некоторые из "переселенцев" находятся в более чем 800 пунктах временного размещения.

Всего, как заявляют российские оккупанты, в них проживают около 25 тысяч человек. Среди них – 10,5 тысячи детей.

В российском МВД говорят, что украинцы могут работать в Москве без патентов и разрешений на работу.

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что оккупанты депортировали почти 40 тысяч человек из города. Враг разлучает украинские семьи.

Российские военные вывозят на территорию РФ украинских детей, в то время как родители остаются в Украине.

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