Враг разлучает детей с родителями

Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Он заявил, что оккупанты вывозят людей на временно оккупированную территорию Донбасса и в Россию.

Это важно Оккупанты до сих пор пытаются взять Мариуполь под полный контроль

К сожалению, есть такая печальная статистика – почти уже 40 тысяч населения попали в так называемую "ДНР" или РФ,

– сказал Бойченко.

Мэр Мариуполя добавил, что враг разлучает детей с родителями. Он сообщил, что россияне в неизвестном направлении увезли 17 детей, когда родители эвакуировались в Запорожье.

"Пример больницы Вишневского, где наши дети находились на лечении, на адаптации... 17 детей не понимаем, в каком направлении, но уехали из этой больницы. Родители эвакуировались в Запорожье, а дети уехали... Сейчас мы не понимаем, куда они поехали", – отметил Бойченко.

Также мэр Мариуполя рассказал, как оккупанты разлучили братьев. Они принудительно вывезли мужчин, после чего одного отправили в ОРДЛО, а другого – в Россию.

Бойченко рассказал, что оккупанты забирают документы у людей, после чего пропавших украинцев фиксируют в российских базах данных. Мэр подчеркнул, что идет работа над тем, чтобы вернуть жителей Мариуполя в Украину.