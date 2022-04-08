У Росії понад 10 тисяч українських дітей

Відповідну інформацію повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву заступника начальника Головного управління з питань міграції МВС РФ Олега Кадочникова.

До речі В Естонії заявили, що у РФ прибули перші українці, яких депортували з Маріуполя

Він заявив, що близько 12 тисяч українців "в екстреному порядку" прийняли до громадянства Росії.

Повідомляється, що деякі з "переселенців" перебувають у більш ніж 800 пунктах тимчасового розміщення.

Всього, як заявляють російські окупанти, у них проживають близько 25 тисяч осіб. Серед них – 10,5 тисяч дітей.

У російському МВС кажуть, що українці можуть працювати у Москві без патентів та дозволів на роботу.

Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що окупанти депортували майже 40 тисяч людей з міста. Ворог розлучає українські родини.

Російські військові вивозять на територію РФ українських дітей, коли батьки залишаються в Україні.

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