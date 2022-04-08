86% підтримують заборону діяльності проросійських партій

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", яке було проведено 6 квітня 2022 року.

До речі Окупанти звинувачують Зеленського в тому, що його оточення говорить англійською

90% підтримують ініціативу позбавлення мандатів депутатів із проросійських партій. Проти відповідної ініціативи тільки 4%.

86% підтримують повну заборону діяльності проросійських партій в Україні. Подібна ініціатива не знайшла підтримки у 8%.



86% підтримують заборону діяльності проросійських партій в Україні / Дані "Рейтинг"

Позбавлення мандатів проросійських партій підтримують у всіх регіонах. Найбільше – на заході України (97%). Ідентична ситуація із забороною проросійських партій в Україні, що підтримують у всіх регіонах.



Ініціативи мають підтримку по всій Україні / Дані "Рейтинг"

Зауважимо, що в Україні хочуть повністю заборонити проросійські партії. Депутати зареєстрували відповідний законопроєкт, який заборонятиме діяльність проросійських партій в Україні.

Додамо, що в Україні тимчасово зупиняють роботу ОПЗЖ, партії Шарія та інших. Вони не функціонуватимуть на час воєнного часу.

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