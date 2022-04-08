86% поддерживают запрет деятельности российских партий

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", который был проведен 6 апреля 2022 года.

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90% поддерживают инициативу лишения мандатов депутатов из пророссийских партий. Против соответствующей инициативы только 4%.

86% поддерживают полный запрет деятельности пророссийских партий в Украине. Подобная инициатива не нашла поддержки у 8%.



86% поддерживают запрет деятельности пророссийских партий в Украине / Данные "Рейтинг"

Лишение мандатов пророссийских партий поддерживают во всех регионах. Больше всего – на западе Украины (97%). Идентичная ситуация с запретом пророссийских партий в Украине, которую поддерживают во всех регионах.



Инициативы имеют поддержку по всей Украине / данные "Рейтинг"

Заметим, что в Украине хотят полностью запретить пророссийские партии. Депутаты зарегистрировали соответствующий законопроект, который будет запрещать деятельность пророссийских партий в Украине.

Добавим, что в Украине временно останавливают работу ОПЗ, партии Шария и других. Они не будут функционировать на время военного времени.

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