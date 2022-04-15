Россия добилась лишь того, что "перевернула ментальность каждого харьковчанина". Теперь они не хотят иметь ничего общего с Россией.

К темме Украинцы хотят запрета пророссийских партий и лишения мандатов их представителей

Терехов объяснил, что до полномасштабного вторжения России в Украину у харьковчан было лояльное отношение к России. Но сейчас все наоборот.

Что сделал российский агрессор на самом деле? Он перевернул ментальность каждого харьковчанина. Если до войны к России было лояльное отношение среди харьковчан, то теперь такого вообще нет,

– сказал Терехов.

Как украинцы относятся к россиянам

Заметим, что согласно опросу социологической группы "Рейтинг", теперь более 91% украинцев не считают россиян "братьями". Сейчас в "братство" с россиянами верят только 8% граждан.

64% граждан не верят в восстановление дружбы с Россией. 22% считают, что это может произойти, но не менее чем через 20 – 30 лет. Людей, которые считают, что примирение состоится в перспективе до 15 лет – около 10%.

Тем временем – ведущий 24 канала обратился к поклонникам Сабурова: смотрите видео