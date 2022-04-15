Об ужасных последствиях обстрела рассказал глава Золочева Виктор Коваленко. Он отметил, что больше всего пострадали села Уды, Лютовка и Александровка.

Актуально Среди харьковчан теперь нет лояльного отношения к россиянам, – Терехов

Разбиты многие дома, повреждено предприятие

В Удах повреждены несколько домов, сильные разрушения – у местного сельскохозяйственного предприятия, пострадали и животные.

Утром и практически целый день с территории России артиллерия и "Грады" обстреливали село Лютовка. Пожар был в школе. Также обстреляли Александровку, но, к счастью, там без серьезных повреждений,

– сообщил Коваленко.

Погиб 51-летний местный житель, ранение получил староста одного из округов. На Дергачевщине жертвой обстрела стал житель Солоницевской общины, еще два человека были ранены, информируют СМИ.

Обратите внимание! Тем временем враг продолжает накрывать обстрелами Харьков. Только 15 апреля в областном центре погибли 8 человек, еще более 4 десятков получили ранения. На месте трагедии работало 29 бригад скорой помощи.

Советуем посмотреть: какая ситуация в Харькове