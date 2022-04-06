Россияне ракетами обстреляли Лозовскую общину в Харьковской области

Оккупанты продолжают разрушать населенные пункты в Харьковской области. Вечером 6 апреля захватчики атаковали Лозовую.

Об этом рассказал городской голова Лозовой Сергей Зеленский. Он рассказал, что, несмотря на это город пытается выполнять повседневную работу и решать вопросы переселенцев и восстановления жилого фонда, который пострадал от обстрелов.

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"Вечер тихим не удался. Лозовскую общину обстреляли из ракет. Слава Богу, что обошлось без человеческих жертв", – сообщил мэр.

Сергей Зеленский об обстреле Лозовой: смотрите видео

Людей просят эвакуироваться

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призывает жителей городов Барвенково и Лозовая эвакуироваться из-за угрозы обстрелов. Выехать из населенных пунктов можно поездами. Синегубов отметил, что в настоящее время власти не проводят централизованные эвакуации в Харькове.