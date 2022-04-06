Из Харькова нет централизованной эвакуации

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синєгубов. Он отметил, что на данный момент Харьковская ОВА не проводит централизованных эвакуационных мероприятий в Харькове.

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"На сегодня централизованных эвакуационных мероприятий именно в Харькове мы не проводим. Мы ежедневно информируем о ситуации. В случае изменений – мы обязательно будем сообщать!", – подчеркнул Синегубов.

Эвакуация на Изюмского направления

Олег Синегубов сообщил, что Харьковская ОВА по согласованию ВСУ рекомендует эвакуировать население в Барвенково и Лозовой.

Эвакуироваться из этих городов можно благодаря поездам.

Что касается Изюмского направления: Областная военная администрация по согласованию ВСУ действительно рекомендует эвакуировать население в Барвенково и Лозовой. Через населенные пункты курсируют поезда, следите за расписанием, которое объявляют органы местного самоуправления,

– рассказал глава Харьковской ОВА.

Добавим, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала жителей Донецкой и Луганской областей немедленно эвакуироваться.

В Минобороны считают, что после выхода из северной части Украины Россия направит главный удар на Харьковщину, Донетчину и Луганщину.

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