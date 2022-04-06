З Харкова немає централізованої евакуації
Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що на цей момент Харківська ОВА не проводить централізованих евакуаційних заходів у Харкові.
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"На сьогодні централізованих евакуаційних заходів саме у Харкові ми не проводимо. Ми щодня інформуємо про ситуацію. У разі змін – ми обов'язково будемо повідомляти!", – наголосив Синєгубов.
Евакуація на Ізюмського напрямку
Олег Синєгубов повідомив, що Харківська ОВА за погодженням ЗСУ рекомендує евакуйовувати населення у Барвінковому та Лозовій.
Евакуюватися з цих міст можна завдяки потягам.
Що стосується Ізюмського напрямку: Обласна військова адміністрація за погодженням ЗСУ дійсно рекомендує евакуйовувати населення у Барвінковому та Лозовій. Через населені пункти курсують потяги, слідкуйте за розкладом, який оголошують органи місцевого самоврядування,
– розповів глава Харківської ОВА.
- Додамо, що міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала мешканців Донецької та Луганської областей негайно евакуюватися.
- У Міноборони вважають, що після виходу з північної частини України Росія спрямує головний удар на Харківщину, Донеччину та Луганщину.
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