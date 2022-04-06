Радник глави Офісу Президента Арестович наголосив, що там зібралися й російські гвардійці, й пожежники, й залізничники, й десантники. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю Тетяні Поповій.

Зауважте Те, що ми можемо побачити у Маріуполі, перекриє Бучу в 100 разів, – Арестович

Частина загарбників – вже місяць у боях. Частина – бойовики з тимчасово окупованого Донбасу. Також там є окупанти, які лише прибули з Росії.

Вони тричі вже переносили термін початку наступу. І переноситимуть ще більше. Бо це стадо неможливо причесати, налагодити взаємодію й кинути в атаку,

– наголосив Арестович.

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