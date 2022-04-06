Советник главы Офиса Президента Арестович подчеркнул, что там собрались и российские гвардейцы, и пожарные, и железнодорожники, и десантники. Соответствующее заявление он сделал в интервью Татьяне Поповой.

Заметьте То, что мы можем увидеть в Мариуполе, перекроет Бучу в 100 раз, – Арестович

Часть захватчиков – уже месяц в боях. Часть – боевики со временно оккупированного Донбасса. Также там есть оккупанты, которые только прибыли из России.

Они уже трижды переносили срок начала наступления. И будут переносить еще больше. Потому что это стадо невозможно причесать, наладить взаимодействие и бросить в атаку,

– подчеркнул Арестович.

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