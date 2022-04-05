Про це радник очільника Офісу Президента повідомив у спеціальному інтерв'ю Тетяні Поповій, розповідаючи про ситуацію на фронті в 41 день війни.

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Олексій Арестович припустив, що геноцид і звірства в Бучі та Ірпені у Київській області, можуть відбуватися й в інших тимчасово окупованих містах.

Я думаю, ми ще жахнемося тому, що можемо побачити. А те, що побачимо у Маріуполі, думаю, може перекрити Бучу в 100 разів,

– сказав він.

Буча – свідок звірств російських загарбників: дивіться відео