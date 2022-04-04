Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, росіяни можуть і далі ракетами обстрілювати великі міста, навіть ті, які були звільнені.

До теми Росія не капітулювала та далі хоче захопити всю Україну: зараз триває запекла боротьба, – Маляр

Найбільша небезпека – на Сході

У Міністерстві оборони кажуть, що зараз триває запекла боротьба за кожен сантиметр землі та кожен населений пункт. Ворог вивів свої сили з кількох областей, аби сконцентрувати в інших регіонах.

На сьогодні залишається висока небезпека на Сході, тому що це – ціль ворога. Харків, Харківська область, Донецька область, Луганська область. Ми знаємо страшну історію того, що відбувається з Маріуполем – це також ціль ворога,

– наголосила Маляр.

Заступниця глави Міноборони нагадала, що є ракетні удари вже і по Одесі. Маляр зазначила, що для перемоги потрібен час і великі зусилля.