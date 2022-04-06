Не нужно ждать, пока боевые действия "подойдут" к вашему городу. Следует как можно быстрее уехать, чтобы не стать жертвами зверств русской армии, как это было в Киевской области.

Важно Россияне в Буче расстреляли по меньшей мере 320 мирных жителей – мэр

Это касается жителей Луганской, Донецкой и Харьковской областей, где могут обостриться боевые действия.

Если есть возможность – эвакуируйтесь

Ирина Верещук настаивает, что это нужно сделать сейчас, пока есть возможность спокойно и организованно эвакуироваться. Но если начнутся боевые действия, то будут проблемы с выездом.

Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели. Они (руководители местных ОВА – 24 канал) ничего не смогут сделать против этого и мы не сможем помочь. Потому что остановить огонь будет практически невозможно. Нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность. Пока она еще есть, – отметила Ирина Верещук.

Она также добавила, что ВСУ изгнали российскую армию из Киевской и Черниговской областей. Не нужно верить в сказки о добровольном отводе, как об этом говорят пропагандисты.