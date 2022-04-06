Федорук видел, как рашисты застрелили горожан

Российские изверги способны на такие преступления, которые не укладываются в голове нормального человека. Мэр Бучи рассказал об убийствах, которые видел своими глазами.

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По словам Федорука, из города в сторону Киева пытались выехать 3 автомобиля, однако россияне их жестоко расстреляли. В одном из автомобилей находилась беременная женщина с мужем. Муж кричал и просил не стрелять в жену, однако российские солдаты все равно застрелили женщину.

Также во время оккупации рашисты охотились за местными политиками.

Федорук призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова, отрицающего военные преступления в Украине, приехать в Бучу и посмотреть в глаза семьям убитых.

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