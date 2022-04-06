Федорук бачив, як рашисти застрелили містян

Російські нелюди здатні на такі злочини, які не вкладаються в голові нормальної людини. Мер Бучі розповів про історії вбивства, які бачив на власні очі.

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За словами Федоруку, з міста у сторону Києва намагалися виїхати 3 автомобілі, однак росіяни їх жорстоко розстріляли. В одній з автівок перебувала вагітна жінка з чоловіком. Чоловік кричав і просив не стріляти в дружину, проте російські солдати все одно застрелили жінку.

Також під час окупації рашисти полювали за місцевими політиками.

Федорук закликав міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який заперечує військові злочини в Україні, приїхати в Бучу і подивитися в очі сім'ям вбитих.

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