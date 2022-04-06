Ведучий 24 каналу Ігор Гаврищак звернувся до біженців з України, які через війну змушені були виїхати у Європу. Він закликав їх розповідати європейцям про геноцид українців у Бучі, який зробила Росія.

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Росія – нова нацистська Німеччина

Росія кричить, що трагедія в Бучі – "провокація", тіла – "постановка". Вони називають свої злочинні дії та вбивства українців неправдою і фейком. Найгірше, що розповсюджують це в Європі.

"Звертаюсь до біженців: ви знаєте правду. Наприклад, в Італії є багато каналів, які висвітлюють лише те, що каже Росія. Ви не мовчіть, розповідайте мешканцям Європи, італійцям, іспанцям, французам, як є насправді", – сказав ведучий.

Не мовчіть, бо має бути контрпропаганда. Просто розповідайте,

– закликав Ігор Гаврищак.

Він наголосив, що важливо пояснити європейцям, яким Росія є агресором, що вона – нова нацистська Німеччина.

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