Ведучий 24 каналу Ігор Гаврищак звернувся до біженців з України, які через війну змушені були виїхати у Європу. Він закликав їх розповідати європейцям про геноцид українців у Бучі, який зробила Росія.
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Росія – нова нацистська Німеччина
Росія кричить, що трагедія в Бучі – "провокація", тіла – "постановка". Вони називають свої злочинні дії та вбивства українців неправдою і фейком. Найгірше, що розповсюджують це в Європі.
"Звертаюсь до біженців: ви знаєте правду. Наприклад, в Італії є багато каналів, які висвітлюють лише те, що каже Росія. Ви не мовчіть, розповідайте мешканцям Європи, італійцям, іспанцям, французам, як є насправді", – сказав ведучий.
Не мовчіть, бо має бути контрпропаганда. Просто розповідайте,
– закликав Ігор Гаврищак.
Він наголосив, що важливо пояснити європейцям, яким Росія є агресором, що вона – нова нацистська Німеччина.
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