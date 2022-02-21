Ryanair удалила Харьков и Херсон со своего сайта: остались всего несколько городов Украины

Ирландская компания-лоукостер Ryanair удалила Харьков и Херсон из своей системы бронирования. Ранее там ограничили возможность бронирования билетов на рейсы из этих городов.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на сайт Ryanair. Вероятно, отсутствие двух аэропортов в списке свидетельствует об отмене всех рейсов.

Заметьте Ryanair остановил продажу авиабилетов из двух городов Украины: что известно

Какие города еще остались

Пока, если зайти на официальный сайт компании, там можно забронировать билеты на сообщение только с Киевом, Львовом и Одессой. В Ryanair пока это никак не комментировали.

Журналисты ресурса Lowcost Avia попробовали написать в чат авиакомпании. Там им ответили: если рейсов нет на сайте авиакомпании, это значит, что они недоступны.



Ответ в чате Ryanair / Скриншот Lowcost Avia

Самолеты компании все же будут прибывать в Харьков

В начале февраля на сайте компании просто исчезла возможность бронировать рейсы из этих городов. Однако тогда это тоже официально не комментировали.

На сайте аэропорта Харьков ничего не сообщали об отмене рейсов. Более того там до сих пор продаются билеты на рейсы Ryanair. В частности, там 1 марта из Будапешта в Харьков должны прибыть 3 самолета этого перевозчика.



Рейсы компании, которые прибудут в Харьков / Скриншот 24 канала