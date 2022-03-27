Сами звонят и спрашивают, что нужно, – Терехов о помощи от других мэров

Харьков страдает от страшной агрессии России. Однако городу не дают возможности прийти в упадок, ведь помогают все, даже мэры других населенных пунктов.

Их даже не нужно просить о помощи. Об этом рассказал городской глава Харькова Игорь Терехов.

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Харькову помогает Филатов, Труханов и Кличко

По его словам, помогает большое количество мэров, в частности, городские главы Днепра Борис Филатов и Одессы Геннадий Труханов. Также руку помощи подает Виталий Кличко – мэр Киева.

Не нужно их просить ни о чем. Они сами отзываются и спрашивают, что нужно,

– заметил Терехов.

Украинские мэры помогают Харькову с продуктами питания, медикаментами и вообще всем, что нужно.

Мэр Коломыи сам позвонил по телефону Терехову и сказал: "Все, отправил тебе поезд, встречай, что тебе еще надо?".

Помогают и иностранные мэры

Также Терехов общался с мэрами Нью-Йорка, Бостона и Чикаго. "На следующий день к нам отправили фуру медикаментов на 880 тысяч долларов, я ее уже отдал в госпиталь и наши больницы", – сказал он.

Харьков никто не покинул, – Терехов

Кроме того, городской глава отметил, что имеет полную коммуникацию с Офисом Президента и системой Кабинета Министров.

"Никто Харьков в трудную минуту не покинул. Напротив, нам поступает помощь – гуманитарная, финансовая, медицинская и т.д.", – заметил Терехов.

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