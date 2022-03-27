Їх навіть не треба просити про допомогу. Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Харкову допомагає Філатов, Труханов та Кличко

За його словами, допомагає велика кількість мерів, зокрема міські голови Дніпра Борис Філатов та Одеси Геннадій Труханов. Також руку допомоги подає Віталій Кличко – мер Києва.

Не треба їх просити ні про що. Вони самі відгукуються та запитують, що потрібно,

– зауважив Терехов.

Українські мери допомагають Харкову із продуктами харчування, медикаментами і взагалі всім, що потрібне.

Мер Коломиї сам зателефонував Терехову і сказав: "Все, відправив тобі поїзд, зустрічай, що тобі ще треба?".

Допомагають і іноземні мери

Також Терехова спілкувався з мерами Нью-Йорка, Бостона та Чикаго. "Наступного дня до нас відправили ​​фуру медикаментів на 880 тисяч доларів, я її вже віддав у шпиталь та наші лікарні", – сказав він.

Харків ніхто не покину, – Терехов

Окрім цього, міський голова наголосив, що має повну комунікацію з Офісом Президента та системою Кабінету Міністрів.

"Ніхто Харків у скрутну хвилину не покинув. Навпаки, нам надходить допомога – гуманітарна, фінансова, медична тощо", – зауважив Терехов.

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